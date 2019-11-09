نائب وزير المالية يزور العاصمة الجديدة برفقه شباب العاملين بالوزارة

كتب- مصطفى عيد:

زار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، العاصمة الإدارية الجديدة برفقه شباب العاملين بوزارة المالية بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي للتخطيط الاستراتيجي الذي نظمته إدارة المشروعات واختتم أعماله اليوم السبت.

وتضمنت الجولة الحي الحكومي ومقر وزارة المالية، والأوبرا، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وقال كجوك، إن مصر رغم كل التحديات، احتلت المركز الثاني عالميًا بعد الإكوادور في الفائض الأولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي، ونجحت في خفض عجز الموازنة، وخفض الدين للناتج المحلي بمعدلات غير مسبوقة.

وأكد كجوك على حرص الوزارة على تطوير أداء العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية مع التركيز على الشباب لتأهيل جيل جديد لتولي المواقع القيادية في المستقبل القريب؛ بما يضمن تواصل الخبرات التخصصية على النحو الذي يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، والنهوض بمعدلات الاقتصاد القومي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشار كجوك إلى أن تطبيق منظومة الميكنة الشاملة بوزارة المالية أحد أهم المحاور التي أسهمت في تحقيق المستهدفات المالية، إذ استطاع قطاع التمويل إصدار تقرير يومي يعكس حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذي يُمكن معه وضع أطر لضبط الإنفاق العام، واتخاذ القرارات السليمة برؤية واقعية لأرقام الموازنة.

وقال شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن تنظيم جولات ميدانية بالمشروعات القومية تجعل الشباب العاملين بوزارة تدرك حجم الإنجازات الضخمة التي تشهدها مصر، ويكون ذلك دافعًا قويًا يُحفزهم على بذل المزيد من الجهد.

وقالت نرمان الحيني، رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، إن الوزارة حرصت على تنظيم هذا البرنامج التدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يتعرف شباب العاملين على الإنجاز التاريخي الذي يُجسده هذا المشروع القومي الحضاري، باعتباره نقلة نوعية نحو العبور للمستقبل.

وأضافت الحيني، أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي تضمنت ٣ ورش عمل في مجالات إدارة الوقت، والتواصل الفعال في بيئات وظيفية مختلفة، ومهارات التخطيط الاستراتيجي، بما يؤهل شباب العاملين، لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة والتمثيل الإيجابي في المحافل الدولية.