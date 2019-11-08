سحر نصر: الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت إلى 5.2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السفيرة ستيفاني ريفوال السكرتيرة العامة لقمة افريقيا- فرنسا، الإعداد للقمة المقرر عقدها بفرنسا يونيو 2020.

وقالت الوزيرة، خلال اللقاء، إن الاستثمارات الفرنسية في مصر حققت نجاحا ووصلت إلى 5.2 مليار دولار في ظل وجود 160 شركة فرنسية بمصر.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع فرنسا مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، بحسب الوزيرة.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 الي 2023، مليار يورو.

ودعت الوزيرة، السفيرة ستيفاني ريفوال، للمشاركة في منتدى إفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 الي 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أهم المحافل الأفريقية لعرض فرص الاستثمار المتاحة في القارة امام المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، كما يأتي في إطار التنسيق المشترك بين دول القارة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت السفيرة ستيفانى ريفوال، بالتجربة المصرية فى مجال البنية الاساسية خاصة فى المدن المستدامة والذكية والتحول الرقمى، مع اتاحة الفرص الاستثمارية امام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، مؤكدة أن فرنسا تضع أولوية لتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الدول الافريقية وعلى رأسها مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى لهذا العام.

وأوضحت أن فعاليات قمة "افريقيا- فرنسا" ستتضمن الكلمات التى يلقيها رؤساء الدول والحكومات، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال من كافة أنحاء القارة، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوة لنحو ألف مستثمر يمثلون الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الحرص على مشاركة كبيرة من سيدات الاعمال.

وذكرت أن الشركات الفرنسية والأفريقية ستقوم في إطار فعاليات القمة بتبادل خبراتها فيما يتعلق بإنشاء المدن المستدامة والتركيز على عدد من المجالات منها إنشاء المساكن ومدها بوسائل الطاقة الموفرة وأفضل السبل للإنشاء والتعمير والمواصلات والبنية الاساسية والتحول الرقمى وتمويل المشروعات.