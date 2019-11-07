ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 14795 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء اليوم بقيمة 38.7 مليون جنيه، و24.5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 63.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.54% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14709 نقاط.