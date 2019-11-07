أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي اليوم الخميس بعد أن تراجعت أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين للجرام الواحد، ليصل عيار عيار 21 إلى نحو 669 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 667 جنيها بالأمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 573 جنيها، وعيار 24 إلى 765 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5352 جنيها، بحسب نجيب.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 6.34 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1484.23 دولار في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا بنحو 9 جنيهات للجرام خلال تعاملات أمس الأربعاء.