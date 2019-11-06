نائب رئيس بنك القاهرة: خفض الفائدة يخلق رواجا اقتصاديا ويحفز الشركات

كتبت - منال المصري:

قال حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، إن انخفاض سعر الفائدة يصب في صالح الشركات الكبرى والأفراد والحكومة .

وأشار خلال كلمته في مؤتمر "الناس والبنوك" اليوم الأربعاء، إلى أن تراجع سعر الفائد يحفز الشركات على التوسع في زيادة استثماراتهم في المشروعات الجديدة مما يساهم في نمو معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل.

وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة يعزز من قدرة الأفراد على الاقتراض بنسب فائدة منخفضة، حيث يبلغ إجمالي ائتمان الأفراد في الجهاز المصرفي 350 مليار جنيه.

وأشار حجازي إلى أن تراجع الفائدة يقلل من تكلفة أعباء الدين على الحكومة في أدوات الدين، ويخلق رواجا اقتصاديا في قطاعات البورصة والعقارات وليس البنوك فقط.

وأوضح أن مصر تتجه إلى مستويات إيجابية لمزيد من خفض الفائدة متوقعا المزيد من خفض المركزي للفائدة خلال الربع الأول من العام القادم .

وخفض المركزي أسعار الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، بواقع 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.

واقترب البنك المركزي بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، واستمرت على مستواها حتى بدأ في تخفيضها في فبراير 2018.

وشهدت معدلات التضخم تراجعا كبيرا خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.

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