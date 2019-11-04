أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

05:10 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

دولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

الدولار بنك كريدي أجريكول أسعار الدولار البنك التجاري الدولي بنك الإسكندرية مصرف أبو ظبي الإسلامي

الخبر التالى:

رئيس "الاستثمار القومي": صرفنا 800 مليون جنيه من قرض "القابضة للغزل"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان