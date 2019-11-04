ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.