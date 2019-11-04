مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14625 نقطة، بدعم من مشتريات أجنبية.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء خلال جلسة اليوم بقيمة 39.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 18.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% إلى مستوى 14622 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري.