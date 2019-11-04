أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في مصر بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 676 جنيها مقابل 678 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 579 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم نحو 773 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5408 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة شهية المستثمرين للمخاطرة مما يضغط على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1511.42 دولار للأوقية بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش.