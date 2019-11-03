7 شركات مصرية ناشئة تشارك في مؤتمر Web Summit بالبرتغال

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عن مشاركة 7 شركات ناشئة من أعضاء الشعبة ضمن الجناح المصري بمعرض ومؤتمر Web Summit، والذي يقام خلال الفترة من 4-7 نوفمبر الحالي بمدينة لشبونة بالبرتغال.

ويعتبر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 70 ألف مشارك منهم 11 ألف على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 3 آلاف شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إن الشعبة تحرص على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تهتم بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال مثل مؤتمر CES الذي يعقد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأضاف خليل، في بيان صحفي اليوم، أن المشاركة في مؤتمر Web Summit تأتي في إطار دعم ريادة الأعمال ومنظومة الإبداع والابتكار والوصول بالشركات المصرية للعالمية.

وأوضح أن هذا العمل هو مثال للتكامل بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وايتيدا من جانب ومنظمات الأعمال ممثلة في الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة من الجانب الآخر.

وأضاف أن عملية اختيار الشركات المؤهلة للتنافس على المشاركة بمعرض ومؤتمر Web Summit قد مرت بعدة مراحل للتأكد من اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة وأن 7 شركات تشارك كعارضين ضمن الجناح المصري في الملتقى هذا العام حيث تم اختيارهم من إجمالي 50 شركة كانت قد تقدمت للمشاركة وذلك من خلال لجنة تحكيم مكونة من إيتيدا ومركز الإبداع وريادة الأعمال التابع والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وخبراء متخصصين في مجال التكنولوجيات المتقدمة والاستثمار التكنولوجي.

وقال إن الشركات السبع المشاركة هي شركة أفيد بيم والتي تعتبر من أفضل الشركات الناشئة في العالم العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وشركة وايد بوت العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والمتخصصة في إنشاء روبوتات الدردشة الذكية Chatbot الناطقة بالعربية، وشركة إكس باي XPAY العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية والمدفوعات اللانقدية، وشركة جارمنت Garment IO العاملة في مجال إنترنت الأشياء والمتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية لصناعة الملابس لتتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة.

بالإضافة إلى شركة فايف دي في آر 5DVR المطورة لحلول الواقع الافتراضي وخاصة في مجال التسوق من محلات التجزئة، وشركة بوت مي Botme والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وخصوصًا روبوتات الرد الآلي لخدمة العملاء، وشركة دي جي فايد Digified والعاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية والتأكد من الهويات بصورة رقمية.