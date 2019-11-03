تراجع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الجوافة جنيها واحدا، ليتراوح بين جنيهين و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بنحو 20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 2 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.