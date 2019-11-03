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    أرامكو السعودية تحقق 68 مليار دولار صافي ربح في 9 أشهر

    10:25 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    أرامكو السعودية تحقق 68 مليار دولار صافي ربح في 9 أشهر

    أرامكو السعودية

    القاهرة- وكالات:

    أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

    وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

    وقالت أرامكو - في معرض إعلان نيتها الإدراج بالبورصة السعودية- إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

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