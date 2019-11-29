زيادة البطاطس والكوسة.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة، والجوافة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

بينما استقرت أسعار الطماطم والفاصوليا، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و8 جنيهات بزيادة 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

رمان بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.