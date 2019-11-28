الاثنين المقبل.. انطلاق "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" بشرم الشيخ

كتب- مصطفى عيد:

تنطلق النسخة الرابعة عشر من "المؤتمر الاقتصادي في قارة أفريقيا" يوم الاثنين المقبل الثاني من ديسمبر ويستمر حتى الرابع من نفس الشهر، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان من بنك التنمية الأفريقي، اليوم الخميس، ينظم البنك المؤتمر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة.

واتفق المنظمون الثلاثة على أن يركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل.. ريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي".

ووفقا للبيان، يأتي موضوع المؤتمر ملحاً خلال الفترة الحالية، حيث يمثل أكبر تحدٍ تواجهه القارة التي يمثل فيها الشباب أكثر من 60% من تعداد سكانها والمتوقع بلوغه أكثر من 830 مليون نسمة بحلول 2050.

كما يتوافق الموضوع مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063، والتي تسعى مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد في دورته الحالية إلى تنفيذها بالتعاون مع كافة المؤسسات ودول العالم بشكل متكامل ومتساوٍ بين دول القارة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة حول ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل، ومشاركة الشباب والمرأة في إنجاز ونجاح المشروعات التنموية، كما يهدف إلى عرض فرص الاستثمار، وكيفية الدفع بالاقتصاديات الأفريقية من خلال الاستعانة بالشباب المتعلم وصاحب المهارات العالية والتي تتطلبها أسواق العمل.

ويعد "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" واحدا من أضخم وأهم المنصات العالمية التي تولي لها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية اهتماما واسعا، حيث يأتي بنك التنمية الأفريقي على رأس قائمة المؤسسات التي أطلقت استراتيجية بعنوان "فرص العمل والشباب الأفريقي" منذ 2016 والتي سيستمر تنفيذ برامجها حتى 2025، بحسب البيان.

وتعمل هذه البرامج على زيادة فرص العمل والتي من المتوقع أن تزيد عن 25 مليون فرصة عمل بنهاية 2025، بالإضافة إلى تشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع زيادة وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل لدى الشباب، وذلك في عدة مجالات من بينها الزراعة، والصناعة، والاتصالات والخدمات الرقمية.

كما أطلق بنك التنمية الأفريقي مبادرة "تمكين المرأة ماليا" من أجل تمويل مشروعاتها على مستوى القارة السمراء بما يزيد عن 3 مليارات دولار، وفقا للبيان.

وتستقبل أروقة "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" ما يزيد عن 350 مدعوا يأتي على رأسهم رؤساء وممثلو الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، والبنوك، والغرف التجارية، ةصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

ويشترك في إلقاء الكلمات الرسمية أكثر من 26 متحدثا وباحثا يمثل أكثر من نصفهم الشباب تحت سن 35 سنة، وتأتي الكلمات والمناقشات على شكل جلسات وحلقات نقاشية وورش عمل وغيرها من الاجتماعات الجانبية.

ويبدأ المؤتمر بإلقاء تشارلز لوفومبا نائب رئيس وفد بنك التنمية الأفريقي ورئيس الوحدة الاقتصادية بالبنك، كلمته، والذي أكد في تصريحات سابقة، أن المؤتمر يعد منبرا ومنصة هامة لتوصيل أصوات الشباب و المبدعين إلى صانعي القرار وأصحاب الشركات العالمية من القطاع الخاص من بينها مايكروسوفت، وماستر كارد، ومؤسسة بيل وميلندا جيتس، اليونسكو وغيرهم .

كما يقوم كل من أكيم ستاينر مجير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإلقاء كلمة، وكذلك فيرا سونجوي السكرتير التنفيذي للوحدة الاقتصادية في أفريقيا بالأمم المتحدة أيضا.

وقال البنك إنه تم اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادي العالمي بعد أن استطاعت أن تقدم نموذجا أفريقيا ناجحا وقويا، للتحدي وتجاوز كافة الصعوبات في سبيل تحقيق نجاحات متتالية في برنامجها الاقتصادي بشهادة صندوق النقد الدولي، وإحرازها تقدما ملحوظا في ترتيبها الائتماني بين دول العالم ، فضلا عن رئاستها للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية التي قاربت على الانتهاء بنجاح.