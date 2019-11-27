أسعار الدواجن تتراجع بالسوق.. والكيلو يصل إلى 17 جنيها بالمزرعة

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن تراجعت بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 17 جنيها مقابل 19 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بين 21 و22 جنيها.

وهبط سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو جنيهين، لتباع بالمزرعة بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها مقابل 27 و28 جنيها الأسبوع الماضي.

وتباع الكيلو من الدواجن البلدي في الأسواق بين 28 و29 جنيها مقابل 37 و38 جنيها الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار كرتونة البيض تراجعت بنحو نصف جنيه، لتباع في المزرعة بنحو 29.5 جنيه مقابل 30 جنيها الأسبوع الماضي، لتسجل 34 جنيها في الأسواق.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال على الشراء خلال الأسبوع الجاري.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.