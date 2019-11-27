رويترز: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في طرح أرامكو

القاهرة- وكالات:

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

ولم ترد الهيئة وهي صندوق الثروة السيادي للكويت ولا شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو على طلبات منفصلة من رويترز للتعقيب.

تعمل شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو على جذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم. وتواصلت أرامكو مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي في سنغافورة.

وألغت أرامكو جولات ترويجية لإدراجها خارج منطقة الخليج في ظل غياب الاهتمام من مؤسسات استثمار أجنبية إذ يرى الكثير منها أن تقييم أرامكو باهظ في ظل القلق إزاء مسائل تتعلق بالسياسة والحوكمة والبيئة.

وتهدف السعودية لبيع حصة 1.5% في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.