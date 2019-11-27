البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم
10:13 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13787 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وبقى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا دون تغيير عن نهاية جلسة أمس.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.38% بنهاية التعاملات أمس إلى مستوى 13782 نقطة، ليواصل المؤشر التراجع للجلسة السابعة على التوالي.
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