البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13787 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وبقى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا دون تغيير عن نهاية جلسة أمس.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.38% بنهاية التعاملات أمس إلى مستوى 13782 نقطة، ليواصل المؤشر التراجع للجلسة السابعة على التوالي.