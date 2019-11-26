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أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

05:05 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

أسعار الدولار

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر صرف الدولار في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرين.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة قرشين ليصل إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم مقارنة بمستوياته في الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول قرشا واحدا لتصل إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار
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