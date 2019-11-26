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وزارة التخطيط تطلق سلسلة فيديوهات لتبسيط بقانون الخدمة المدنية

11:14 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وزارة التخطيط تطلق سلسلة فيديوهات لتبسيط بقانون الخدمة المدنية

وزارة التخطيط

القاهرة- مصراوي:

دشنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، سلسلة فيديوهات للتوعية بقانون الخدمة المدنية، وتبسيط مواد القانون للمواطنين، وبدأت في نشر أول فيديو عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات، ضمت عرضًا مبتكرًا ومبسطًا لمصلحة حكومية، وآلية سير العمل فيها وتعامل بعض الموظفين مع المواطنين، وضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والمعارف، والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.

وكشف الفيديو أن قانون الخدمة المدنية به العديد من المواد الواضحة التي تمنع أي واسطة أو محسوبية أو صلة قرابة في التعيينات، وأن التعيين يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والخبرات والشروط المطلوبة، حيث تنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".

وزارة التخطيط قانون الخدمة المدنية الإصلاح الإداري

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