البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم
10:22 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% إلى مستوى 13893 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.54%، مع نهاية تعاملات الاثنين.
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