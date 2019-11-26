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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

10:22 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة- مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% إلى مستوى 13893 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.54%، مع نهاية تعاملات الاثنين.

البورصة مؤشر البورصة

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