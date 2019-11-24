المالية: ندب محي الدين جهلان رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط، وزير المالية قرارًا بندب محيي الدين أحمد جهلان، رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية، خلفًا سامية حسين التي بلغت السن القانونية للمعاش، وفقًا لبيان صحفي اليوم الأحد من الوزارة.

وبحسب البيان أصبحت سامية حسين، مستشارًا لوزير المالية لشئون الضرائب العقارية.

وبحسب البيان عقد الوزير لقاء مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد وسامية حسين، وطالبهم بضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية.

أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد فى تحديث منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات فى وقت قياسي، وفقًا للبيان.

وأشار إلى ضرورة توطين التكنولوجية التي تُسهم في تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقًا للقانون بأى مقر بعيدًا عن أى تكدس، من خلال الإسراع بربط المأموريات آليًا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

وحرص الوزير على تكريم سامية حسين؛ تقديرًا لما بذلته من جهود مثمرة أسهمت في تطوير منظومة العمل، متطلعًا إلى رئيس مصلحة الجديد بالبناء على تحقق من إنجازات، والمضي قدمًا فى استكمال تنفيذ برنامج التطوير، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المأموريات وجودة الخدمة.