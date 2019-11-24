وزارة التخطيط تطلق غدًا مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية بأسوان

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأحد أن المؤتمر يأتي تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي" وذلك غدًا الأثنين وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس 28 نوفمبر بمدينة أسوان.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في البيان إن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية نظرًا لمساهمتها في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وتشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وهي مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.