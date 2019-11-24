البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم
10:33 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.22% في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى 14063 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.9%، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، إلى مستوى 14094 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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