البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.22% في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى 14063 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.9%، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، إلى مستوى 14094 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.