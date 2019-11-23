وزيرا التجارة المصري والجنوب الأفريقي يناقشان سبل التعاون بين البلدين

القاهرة- مصراوي:

ألتقى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة الجنوب الأفريقي، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن اللقاء جاء على هامش فاعليات منتدي الاستثمار في أفريقيا 2019.

وقال الوزير إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا من المهم تطويرها، على اعتبار أن الدولتين هما الأكبر بالقارة الأفريقية خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

وأضاف أن هناك توافق في الرؤى بين المسئولين بالبلدين لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري المشترك بما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان تناولت المباحثات بين الوزيرين مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن المباحثات تناولت أيضا أهمية تنفيذ توصيات ورشة عمل صنع في أفريقيا خاصة ما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي من خلال التركيز على الامكانات الصناعية المتاحة بكلا الدولتين فضلا عن أهمية منح الأفضلية لمنتجات البلدين في تلبية احتياجات السوقين المصري والجنوب أفريقي.

وبحسب الوزير فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 4.8% حيث بلغ 291 مليون دولار مقارنة بنحو 277.5مليون دولار خلال عام 2017.

ولفت الوزير إلى أهمية تفعيل مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المصرية الجنوب أفريقية المشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والاستثمار والمواصفات والمقاييس بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التعاون المشترك.

وقال عمر نصار إن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال بدولة جنوب أفريقيا في السوق المصري وبصفة خاصة مجالات التعدين والمناجم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتصنيع الزراعي والانشاءات والمقاولات ومشروعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والمصرفية والسياحة والنقل واللوجستيات.

ونقل البيان عن إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إن وفدًا من رجال أعمال من دولة جنوب أفريقيا سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل يضم 15 شركة تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية وذلك للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي والذي يستهدف استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرى وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين بدول القارة.