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مصدر يكشف موعد مغادرة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي

02:30 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
مصدر يكشف موعد مغادرة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قال مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزيرة غادة والي، ستبقى في منصبها حتى إجراء التعديل الوزاري المحتمل.

واختيرت غادة والي أمس، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأضاف المصدر لمصراوي "الوزيرة ستبقى في منصبها حتى التعديل الوزاري المحتمل أو حتى نهاية ديسمبر المقبل أيهما أقرب.

وتابع: "والي ستبقى في مصر حتى نهاية ديسمبر ولن تغادر إلا مع بداية العام الجديد لإنهاء أوراق استلام منصبها الجديد".

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