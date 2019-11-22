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تراجع أسعار الطماطم والبطاطس في سوق العبور خلال أسبوع

12:43 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس في سوق العبور خلال أسبوع

خضروات

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

بينما ارتفعت أسعار البصل والفلفل الحامي البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و 5 جنيهات، بتراجع جنيه.

رمان بين 2 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

سوق العبور أسعار الطماطم أسعار البطاطس

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