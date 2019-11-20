عمران: إصدار صكوك تمويلية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم

كتب-علاء حجاج:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حاليا اصدارين للصكوك وقد يتم الموافقة عليهم قبل نهاية العام.

وأضاف أنه من المؤكد إصدار صكوك تمويلية قبل نهاية الربع الأول بغض النظر عن نوعها.

ويرى عمران أن إصدار الصكوك هي واحدة من مزايا تعديلات قانون 17 لسنة 2018 حول استخدام أدوات الدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم لشركة بيريميوم كارد للكشف عن إصدارها سندات توريق قصيرة المدى والذي يعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية في القرية الذكية.

ووصل حجم أعمال شركة بيريميوم نحو مليار جنيه سنويا وأكثر من مليون معاملة ائتمانية شهريا.