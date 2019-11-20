ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زادت بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 660 جنيها مقابل 659 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو565.7 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة ببلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 3.71 دولار بنسبة 0.25% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1467.17 دولار في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.