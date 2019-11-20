المالية تعلن بدء تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالمنافذ الجمركية

كتب- مصطفى عيد:



أعلن محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم الأربعاء، تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي.

وقال الوزير، في بيان للمالية اليوم، إن تطبيق هذا النظام سيُسهم في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وأضاف أنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة فى "القائمة البيضاء" التي سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد، وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات.

وبحسب بيان سابق للمالية، يتضمن تطبيق نظام "المسار الأخضر" تيسيرات عديدة سواءً في الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص، ومن بين هذه الإجراءات الفحص الظاهري، وأولوية الدور في سحب العينات، ومنح ميزة "أولوية الدور" في كل مراحل الإفراج، مع إمكانية استكمال الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية.

ووفقا لما قاله الوزير في بيان اليوم، لن يتم فتح حاويات هذه الشركات، وسيتم الإفراج عنها بما يُعرف بـ "السيل الجمركي"، وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

وذكر أن الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقي طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة في الاستفادة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، الذي يرتكز على مد جسور الثقة بالمتعاملين الجادين مع الجمارك دون الإخلال بحق إحكام الرقابة حرصًا على مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن "القائمة البيضاء" للشركات المسجلة بإدارة الفاعل الاقتصادي التي سوف تستفيد من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية تضم شركات: حلواني إخوان، وكابسي للدهانات، والنساجون الشرقيون للسجاد، ولافارج للأسمنت مصر، والدولية للفحم والفيروالويز، وإس. أي. دي.



كما تضم القائمة شركات إتش. أو. إم للصناعة والتجارة، والمستقبل لصناعة الأنابيب، والمصرية لصناعة البلاستيك، وسامسونج إلكترونكس مصر، والأهلية التجارية لأعمال الزراعة- ناسيتا، والرباعية للنسجيات- فورتكس، والعربية للعبوات الدوائية، والصناعات الغذائية العربية- دومتي، وبابيروس لتحويل الأوراق، والمتطورة للصناعة الورقية، وجي إي للأنظمة الطبية.

وتتضمن هذه القائمة أيضا شركات العالمية لصناعة الأجهزة المنزلية- ألاسكا، والسويس للأكياس، والجمهورية للأدوية، ويوسف علام وشركاه، والعلمين لصناعة الكرتون المضلع، والقاهرة لاستيراد الأخشاب وعموم الاستيراد، والفردوس للصناعات الغذائية- فيمكوبيز، وجنرال موتورز مصر، وطنطا موتورز، والعلمين للطباعة، والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة- ميدو.

وتشمل القائمة كذلك شركات العربي لصناعة التكييف والتبريد، والعربي للصناعات الهندسية، والعربي للتجارة والصناعة، والعامرية للصناعات الدوائية، وسيف للمستحضرات الدوائية، وفاركو بي العالمية، والشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، وجلوبال نابي للأدوية، وسكيب، والوجه القبلي للصناعات الدوائية- سيدكو، وفايزر مصر، ونيسان موتور إيجيبت.

كما تضم القائمة شركات العالمية للصناعات التكييف والأجهزة الكهربائية- يونيون إير، والمصرية للغازات الطبيعية- جاسكو، والعربي لتكنولوجيا الإضاءة، والعربي للصناعات المنزلية، والمصرية للغذاء- فرجلو، والمصرية للتنمية الغذائية، والمصرية لتجميد وتصنيع اللحوم، وأنظمة الغلق إنترناشيونال إيجيبت، وشركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات.

وتتضمن القائمة أيضا شركات توشيبا العربي للأجهزة المرئية، والدولية لاستخلاص الزيوت، وإيه بي بي للمحولات، والمصرية للألياف-افكو، ويونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، ويونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية، ويونيفرسال للصناعات الهندسية، والأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، والأمل للمواسير البلاستيك ولوازمها- الشريف.

وتشمل القائمة شركات العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها، ومجاهد صدقي نصار وشريكه، ومارس إيجيبت للصناعة، وأدخنة النخلة، وفينافيل مصر للكيماويات، ومانترا للسيارات، وسي إس إيه للمنسوجات مصر، والحديثة للمواد العازلة- مودرن، وبيبسي بقشان للاستثمار، والبحر الأحمر لصناعة المواسير، وسيلوباك لصناعات التغليف.

وتضم القائمة شركات فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وشنيدر إلكتريك مصر، وشنيدر إلكتريك للتوزيع، وبرادو مصر للسجاد، والعربية للأسمنت، وبريتش أمريكان توباكو، وصناعة الفوم.