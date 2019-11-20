الإمارات تستعد لإبرام اتفاق على شراء 30 طائرة بوينج 787

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر مطلعة، إن طيران الإمارات وبوينج تستعدان، اليوم الأربعاء، لإبرام اتفاق تسوية سيشهد طلب الناقلة المملوكة لإمارة دبي نحو 30 طائرة 787 دريملاينر، مما يمهد الطريق لخفض حجم طلبية مؤجلة لطائرات 777إكس، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت المصادر، أن طيران الإمارات كانت قد طلبت مبدئيا شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات "صعبة" جرت في اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع، حيث اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لشراء 150 طائرة من طراز 777 إكس تأخر البت فيها بشكل متكرر.

لكن قد لا يتم الإعلان رسميا عن إعادة هيكلة لطلبية شراء طائرات 777إكس في معرض دبي للطيران، حيث تخطط طيران الإمارات لإعلان صباح اليوم الأربعاء،

وامتنعت طيران الإمارات وبوينج عن التعليق، وفقا للوكالة.

ونوهت المصادر إلى أن المحادثات لا تزال جارية في دبي وأن عدد الطائرات المطلوب شراؤها قد يكون خاضعا لتعديلات في اللحظات الأخيرة.

وقالت المصادر، إن من المستبعد أن تحصل طيران الإمارات على الأربعين طائرة 787 التي تم الإعلان عنها خلال نسخة 2017 من أكبر معرض للطيران بالشرق الأوسط.

وقال أحد المصادر إن الطلبية قد تتضمن ما يصل إلى 35 طائرة 787، بحسب رويترز.

وتتطلع طيران الإمارات لخفض جزء من طلبيتها للطائرات 777إكس.

و قال رئيس شركة الطيران تيم كلارك، أمس الثلاثاء، إنها قد تتأثر بالتأخيرات وستحدد الشركة في المقابل ما إذا كانت ستمضي قدما في صفقة 787.

وتقول طيران الإمارات إنها لا تعرف موعد تسلم أولى طائراتها من طراز 777 إكس، التي كان من المفترض تسليمها العام المقبل. وتقول بوينج إنه من المقرر تسليم طائرات 777إكس في 2021.