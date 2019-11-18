بنك الإمارات دبي يطرح بطاقات ماستر كارد "سويتش" لأول مرة بالشرق الأوسط

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن طرح البطاقة العالمية Mastercard World Switch Card لأول مرة بالشرق الأوسط للعملاء، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وتتسم البطاقة بمزايا أكبر من البطاقات الائتمانية البلاتينية Platinum MasterCard، لكبار العملاء، وفقا لبيان البنك.

وأعلن البنك عن الخدمة الجديدة فى حفل بالقاهرة وحضره كبار العملاء من مصر والإمارات وقيادات المجموعة ونخبة من الفنانين والشخصيات البارزة والمؤثرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أول بنك يقدم تقنية جديدة مرتبطة بالبطاقة العالمية، حيث سيتمكن العميل من ربط كلا الحسابين على بطاقة واحدة وهما حساب المدين الخصم من الودائع، وحساب الائتمان، ويمكن للعميل اختيار المضي في عملية الدفع من حساب الخصم الخاص به أو حسابه عن طريق الضغط على اختيار التبديل لتحديد التطبيق

ويقوم البنك بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة التي يتم طرحها في السوق المصرية لأول مرة.

ومن المتوقع ان تساهم هذه والتقنية المتقدمة الجديدة في تسهيل عملية الدفع تشجيع العميل على استخدام البطاقات البلاستيكية للبنك لأنها تمنحهم الاختيار الأفضل لإجراء عملية الدفع سواء عن طريق حساب الخصم أو الائتمان من خلال بطاقة واحدة، بحسب البيان.

وقال محمد زقوت رئيس قسم البيع بالتجزئة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إنه في إطار حرص البنك على تقديم أحدث وأفضل الخدمات المتطورة لعملائه، قام البنك بإطلاق البطاقة العالمية Mastercard World Switch Card لأول مرة في الشرق الأوسط والتي تتميز بتكنولوجيا "سويتش" التي تجمع بين بطاقتي الخصم الفوري و الائتمان في بطاقة واحدة عن طريق الضغط على الزر المدمج في البطاقة."

وأضاف أن البطاقة الجديدة تمنح العميل باقة من المميزات المصممة خصيصاً لراحة العملاء المميزين ومن بينها خدمة Concierge داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى مزايا السفر وأسلوب الحياة والتأمين مثل خدمات " مرحبا" للاستقبال وإنهاء الإجراءات في مطار دبي، وإمكانية دخول صالة كبار الزوار فى أكثر من دولة من 450 مدينة.

وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر إن "ماستركارد تحرص على تقديم أحدث حلول الدفع الإلكترونية والرقمية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن الشركة تعاونت مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر لإطلاق بطاقة World Switch لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وتعتمد تلك البطاقة على تكنولوجيا متطورة مكنتنا من الجمع بين بطاقتي الائتمان والخصم المباشر في بطاقة واحدة والتحويل بينهما بسهولة.

وتتيح بطاقةWorld Switch الجديدة مزايا أكثر لحامليها، حيث تمنحهم المزيد من المرونة والرفاهية، مثل خدمة Concierge داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى مزايا السفر والتأمين وخدمات الاستقبال وإنهاء إجراءات السفر ودخول 900 صالة كبار الزوار في المطارات في 450 مدينة حول العالم، كما أنها تتيح لحامليها إمكانية الاستفادة من عروض وخصومات خاصة وحصرية لدى العديد من التجار في جميع أنحاء العالم. "

ومن المتوقع أن تساهم هذه التقنية المتقدمة ى تسهيل عمليات الدفع عن طريق استخدام البطاقات البلاستيكية التي تمنح العميل حرية الاختيار لإجراء عملية الدفع سواء عن طريق الخصم المباشر من الحساب او عن طريق الائتمان.

ويبلغ الحد الأدنى للحصول على البطاقات الجديدة نحو 100 الف جنيه، كما تمنح البطاقة أعلى معدل تراكمي لنقاط المكافأت، بحسب البيان.