الدولار يتراجع في بنك البركة.. ويستقر في 9 بنوك بنهاية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار في بنك البركة، فيما استقر في 9 بنوك أخرى، بنهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بتعاملات الصباح.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة بقيمة قرشين ليصل إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والإسكان والتعمير عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والعربي الأفريقي ثابتًا عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.