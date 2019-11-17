كريم تضع خيارين أمام موظفيها السابقين للاستغناء عن أسهمهم قبل استحواذ أوبر

كتب- علاء حجاج:

أخبرت شركة كريم للنقل التشاركي، جميع موظفيها السابقين من حاملي أسهم في الشركة بأنهم سيفقدون 25% من قيمة الأسهم الخاصة بهم إذا قرروا صرفها عند إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم والتي من المتوقع أن تتم في الربع الأول من 2020.

وفي مارس الماضي أعلنت شركة أوبر خدمات النقل الذكي الأمريكية، استحواذها على منافستها شركة كريم مقابل حوالي 3.1 مليار دولار.

وبحسب موظف سابق في شركة كريم بدبي- فضل عدم ذكر اسمه-، فإن الشركة أخطرتهم عبر البريد الإلكتروني عن وجود خيارين أمام الموظفين السابقين الحاملين للأسهم.

وأضاف الموظف لمصرواي أن الخيار الأول هو "الاستمرار كمساهم في شركة كريم ولكن سيحصل على 75% من قيمة أسهمه بعد إتمام اتفاق الاستحواذ والنسبة الباقية من الأسهم التي يملكها والتي تبلغ 25% خلال 30 شهرًا بعد إتمام الاتفاق".

وبحسب الموظف فإن الخيار الثاني "لا تصبح أحد المساهمين في كريم على أن تتلقى دفعة نقدية واحدة تصل إلى 75٪ من قيمة أسهمك أي حوالي 51.86 دولار للسهم الواحد، ما يعني الاستغناء عن 25% من قيمة الأسهم التي يملكها الموظف".

وقال الموظف إن الخيار الثاني سيكون افتراضيًا إذا لم يقم حامل السهم باختيار طريقة حصوله على قيمة الأسهم خلال أسبوعين.

ومنحت الشركة مهلة مدتها أسبوعين لموظفيها السابقين للرد على اقتراح التسوية.