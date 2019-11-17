الإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25.8% خلال شهر أغسطس

القاهرة- مصراوي:

تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 3.51 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 25.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقال بيان من الجهاز إن قيمة الصادرات انخفضت إلى 1.97 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس الماضي مقابل 2.03 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 3%.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، منها البترول الخام بنسبة 18.3٪ ومنتجات البتـرول بنسبة 49.8٪ وعجائن ومحضرات غذائية متنوعو بنسبو 19.8%.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام الماضي، بحسب البيان.

وقال إن أهم هذه الصادرات التي ارتفعت قيمتها هي الملابس الجاهزة بنسبة 1.1% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.9%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 45.5% وفواكه طازجة بنسبة 23.3% وبلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2%.

وبحسب البيان انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 19٪ حيث بلغـت 5.48 مليار دولار خـلال شهر أغسطس مقابل 6.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع البيان هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع منها منتجات البترول بنسبة 33.3٪ ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.8% ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 17.3٪ وقمح بنسبة 2.9%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقابل نفس الشهر العام الماضي، منها اللحوم بنسبة 33% ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.5% وأجهزة تليفون بنسبة 19.6% وخامات الحديد ومراكزاتها بنسبة 18.4%.