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    تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    01:17 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- منار الرخ:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس، مع إغلاق البورصات العالمية أبوابها للعطلة الأسبوعية.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 657 جنيهًا وهو نفس مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 563 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 751 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 جنيهًا، بحسب نجيب.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا خلال تعاملات اليوم، نتيجة لإغلاق البورصات العالمية بسبب العطلة الأسبوعية.

    وكانت أسعارالذهب قد تراجعت الجمعة الماضية وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق تجارة مرحلي مع الصين.

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