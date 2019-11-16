معدل البطالة يرتفع بالربع الثالث من 2019 لأول مرة في عام (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في مصر ارتفع لأول مرة خلال الربع الثالث من العام الجاري خلال عام.

وبحسب بيانات الجهاز، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 7.8% مقابل 7.5% خلال الربع الثاني من العام، ولكن انخفض مقارنة بنفس الربع من العام الماضي والذي سجل خلاله 10%.

وبشكل عام شهدت معدلات البطالة تراجعا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، حيث وصلت خلال الربع الثاني من 2019 إلى أدنى مستوى في سنوات.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي تطور معدل البطالة خلال العام الأخير انتهاء بالربع الثالث من 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.