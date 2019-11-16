"القابضة للغزل" توقع عقدا مع "Handa" الصينية لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

وزير الاتصالات يلتقي عددا من شركات التكنولوجيا العالمية في زيارة لفرنسا

كتبت- شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد إيجار طويل الأجل بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، وشركة "Handa" الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، وتوفير فرص عمل، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

ويتمثل الاتفاق في تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت، بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، لصالح شركة "Handa" الصينية وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، وهو ما سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.

وقالت الوزارة إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار سعيها لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها، وكذلك زيادة مستويات التشغيل وخلق فرص العمل، وتشجيع الاستثمار الخاص من أجل التصدير.

ووقع الاتفاق كل من أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهان شين، رئيس شركة "Handa" الصينية.

وذكرت الوزارة أن تأجير هذا المصنع يمثل أولى خطواتها لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية في سلسلة الصناعات المتربطة بقطاع الغزل والنسيج، بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لأغراض التصدير.

وأعربت الوزارة عن تطلعها لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، وهو ما من شأنه الإسهام في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة، وفقا للبيان.