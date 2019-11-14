تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 24 و30 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.