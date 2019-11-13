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    الدولار يتراجع أمام الجنيه في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم

    04:59 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    الدولار يتراجع أمام الجنيه في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى عند مستوى بداية التعاملات.

    وهبط سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي قرشا ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، مصر عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي

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