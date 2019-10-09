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    الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في 10 بنوك لليوم الثاني على التوالي

    05:14 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في 10 بنوك لليوم الثاني على التوالي

    دولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والبركة عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه البنك الأهلي
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