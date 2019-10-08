تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و4.25 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2.25 و 4.25 جنيه.
الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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