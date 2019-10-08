تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و4.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 4.25 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.