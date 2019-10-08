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    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:07 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و4.25 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2.25 و 4.25 جنيه.

    الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

    بامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

    التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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