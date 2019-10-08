أسعار النفط ترتفع بسبب الاضطرابات في العراق والإكوادور

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب زيادة المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام العراق والإكوادور مع تنحية مخاوف الطلب جانبا بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 44 سنتا، أو 0.8%، إلى 58.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.8%، إلى 53.17 دولار للبرميل.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن الخميس المقبل، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج بأوبك، بعد أسبوع من الاضطرابات، وفقا للوكالة.

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين بأوبك والتي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل، إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف قد تقلص إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفا و450 برميلا يوميا.