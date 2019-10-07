رئيس الوزراء يقرر خفض تكلفة التداول في البورصة بنسبة 50%

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%.

وأوضح البيان، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.

وبحسب عمران فإن الرقابة المالية حريصة على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.

وقال إنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية.

وأوضح أن هذا الأمر سيكون له أثرًا إيجابيًا على سلامة واستقرار الأسواق.