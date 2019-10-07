استقرار خام النفط برنت وسط آمال حذرة بعد خسائر الأسبوع الماضي

القاهرة- وكالات:

تباينت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط آمال حذرة من جانب المتعاملين لحدوث تعافٍ، بعد خسائر الأسبوع الماضي، في حالة إحراز تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى خلفية تباطؤ اقتصادي عالمي يضغط على الطلب المستقبلي على النفط، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سنتا واحدا إلى 58.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 52.85 دولار للبرميل.

واختتم العقدان الأسبوع الماضي على تراجع بأكثر من 5% بعد بيانات محبطة لقطاعي الصناعة في الولايات المتحدة والصين إذ أضر الخلاف المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بالنمو العالمي ورفع خطر حدوث ركود.

ويجتمع مسؤولون صينيون وأمريكيون في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر الجاري في محاولة جديدة ومرتقبة للتوصل لاتفاق بين البلدين، وفقا للوكالة.

وعلى جانب الإمدادات، فإن استئناف السعودية الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع عقب هجوم على منشأتي نفط في 14 سبتمبرالماضي فرض ضغطا نزوليا على أسعار النفط رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وفي العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن قتلى تمثل أكبر تحدٍ أمني وسياسي يواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى التي تتولى السلطة منذ عام حتى الآن.

وقال أيهم كامل المدير المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة أوراسيا، في مذكرة، إن صادرات العراق النفطية البالغة 3.43 مليون برميل يوميا من مرافئ البصرة قد تتعطل إذا استمر عدم الاستقرار لأسابيع.

وسعر برنت الحالي منخفض نحو 23%عن ذروة عام 2019 عند 75.60 دولار التي سُجلت في أبريل الماضي.