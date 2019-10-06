تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، ليتراوح بين 30 و35 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.