"الغرف التجارية" يدعو أعضائه للتنازل عن جزء من أرباحهم لخفض أسعار السلع

كتبت- منار الرخ:

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، أعضاء الاتحاد للتنازل عن جزء من هامش الربح في ظل خفض الحكومة لسعر البنزين من أجل انخفاض أسعار السلع واستقرار السوق في الفترة القادمة.

وأعلنت الحكومة، خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة.

وبحسب القرار، أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8 جينهات، وسعر لتر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

وقال بيان من الاتحاد اليوم السبت إن الاتحاد يسير جنبا إلى جنب مع الحكومة لإفادة ودعم الموطنين الذين هم أساس عملية التجارة والصناعة.

وقال العربي في البيان: "هناك تكاتف وتضامن كبير من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين في ظل خفضها لأسعار البنزين".

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالدور الذي يقوم به منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات من أجل ضبط السوق من خلال المعارض التي تنظمها الغرف التجارية والسعي إلى توفير السلع للحفاظ على توازن أسعارها من خلال آليات العرض والطلب التي تتحكم في الأسعار بالسوق.

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