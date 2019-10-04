أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، والفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

بينما زادت أسعار البصل 50 قرشا للكيلو، ليتراوح اليوم بين 2 جنيه و 4 جنيهات، والملوخية بين 3 و 4 جنيهات، بزيادة جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.

الكوسة بين 4 جنيهات و4.5 جنيه بتراجع 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.