أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع
القاهرة – مصراوي:
تراجعت أسعار عدد من الخضروات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، والفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.
بينما زادت أسعار البصل 50 قرشا للكيلو، ليتراوح اليوم بين 2 جنيه و 4 جنيهات، والملوخية بين 3 و 4 جنيهات، بزيادة جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.
الكوسة بين 4 جنيهات و4.5 جنيه بتراجع 3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الملوخية بين 3 و 4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
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