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    "12 مليون جنيه".. "تنظيم الاتصالات" يُغرم شركة "WE" بسبب عطل الشبكة

    10:25 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    "12 مليون جنيه".. "تنظيم الاتصالات" يُغرم شركة "WE" بسبب عطل الشبكة

    WE

    كتب - محمد علاء الدين:

    قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية بقيمة 12 مليون جنيه على شركة "WE" وذلك بسبب العُطل الجسيم الذي أصاب الشبكة، وهو ما أثر على خدمات الاتصالات لعدة ساعات وتضرر منه عملاء الشركة.

    وقدمت شركة WE اعتذارها لجميع عملائها عن الانقطاع المفاجئ لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

    وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعويض جميع عملائها المتأثرين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة.

    وأضاف البيان أن ما سبق يعتبر أعطال جسيمة ومخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة WE للمحمول.

    وبحسب البيان؛ قام تنظيم الاتصالات بمتابعة المشكلة مع شركة "WE" للمحمول والتي قامت بدورها بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها.

    وشدد تنظيم الاتصالات في بيانه على ضرورة سداد الشركة للغرامة خلال أسبوع بحد أقصى وذلك تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

    وراعى الجهاز عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة، وفقًا للبيان.

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