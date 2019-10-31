ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات أجنبية وعربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 14558 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء اليوم بقيمة 14.4 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 16.1 مليون جينه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.09% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14477 نقطة.