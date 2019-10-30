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    هبوط أسعار النفط مع احتمال تأجيل تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين

    11:31 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    هبوط أسعار النفط مع احتمال تأجيل تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين

    القاهرة- وكالات:

    انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

    وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1% إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، وكان قد انخفض إلى 61.32 دولار.

    وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% إلى 55.39 دولار للبرميل، وتراجع في وقت سابق لمستوى متدنٍ عند 55.16 دولار.

    وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر الجاري إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.

    وقالت مارجريت يانج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة، "تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفا في المستقبل القريب".

    وتابعت، "تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولي بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط إذ ان مخاطر التجارة تتجه للارتفاع".

    أسعار النفط إنتاج النفط خام برنت

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