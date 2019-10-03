طارق عامر: ثبتنا الفائدة على شهادات الادخار في أكبر بنكين لدعم المواطن

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، إن تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، في أكبر بنكي الأهلي ومصر، رغم خفضها في البنك المركزي، جاء بهدف دعم المواطن المصري، وضمان حصوله على عائد مادي مجزي على مدخراته.

وكان المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لكن بنكي الأهلي ومصر، وبعض البنوك الأخرى، قررت تثبيت سعر الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية.

وقال عامر، في مؤتمر صحفي اليوم، لمناقشة قانون البنوك الجديد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى ارتفاع الأسعار، لكنه أنقذ البلاد من مخاطر كبرى، وأنه لم يكن هناك بد من تنفيذه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، يعد أفضل برنامج على مستوى العالم باعتراف جميع المؤسسات الدولية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يطلق على مصر "الدرة.. أي درة الاستثمار" .

وقال عامر: "أصبحنا مطمئنين على وضع مصر.. فلدنيا احتياطيات نقدية ضخمة بالبنك المركزي لأول مرة في تاريخ مصر وكذلك لدى البنوك المصرية احتياطيات خارجية هي الأعلى في تاريخ مصر".